Far west sulla Foggia-Candela, assalto a un portavalori sulla statale

(Adnkronos) – Un assalto a un furgone portavalori è avvenuto questo pomeriggio sulla strada statale 655 Foggia-Candela, in direzione di quest'ultimo centro. I banditi erano armati e hanno interrotto la marcia del furgone con un automezzo. Quindi hanno minacciato le guardie giurate della società Cosmopol.  Secondo ricostruzioni non confermate sarebbero stati esplosi colpi d'arma da fuoco e la rapina sarebbe stata messa a segno. Il bottino potrebbe essere ingente. In ogni caso non ci sono stati feriti. Sul posto è intervenuta la polizia.  
Pubblicato il 11 Dicembre 2025

