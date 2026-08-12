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Far west a Milano, rissa con spranghe e bottiglie in centro: caos tra le auto

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(Adnkronos) –
Scene di violenza e Far West nel cuore di Milano, nella zona di Porta Venezia compresa tra i Bastioni e viale Vittorio Veneto. Una decina di persone, tra cui una donna in evidente stato di alterazione, si è affrontata attorno alle 12.30 in strada, tra spranghe e oggetti lanciati, generando il caos per una decina di minuti in Viale Città di Fiume. Alcuni degli uomini hanno agitato in aria bastoni e spranghe, lanciando bottiglie di vetro e sassi, e rischiando di colpire a più riprese le auto di passaggio e i turisti lungo il viale (VIDEO). Una scena particolarmente pericolosa, perché lo scontro si è consumato in piena mattinata e in mezzo al traffico. Le persone coinvolte si sono inseguite, picchiandosi, da una parte all’altra della carreggiata, tra i suoni dei clacson, con diverse vetture costrette anche a frenare bruscamente per evitare di essere coinvolte o di investire qualcuno. Le bottiglie e gli oggetti lanciati hanno attraversato la strada, mentre la rissa si è spostata a più riprese verso l'ingresso dei Giardini Montanelli. A quel punto sono arrivate le forze dell'ordine: alcuni carabinieri sono scesi in strada, e hanno inseguito i partecipanti alla rissa per placarla. La situazione è rientrata dopo una decina di minuti.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Agosto 2026

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