FantaSanremo, proroga iscrizioni: manca pochissimo

(Adnkronos) – Tutti pazzi per il FantaSanremo e gli appassionati possono approfittare di una piccola proroga per le iscrizioni. L'extra-time, come indicato su Instagram, prevede la chiusura delle iscrizioni per oggi 6 febbraio 2024 alle ore 15. Di qualche ora fa un post con l'avviso: "Sappiamo che ci sono circa 500.000 persone che stanno cercando di entrare nel sito e nell’app. La cosa sta causando qualche piccolo malfunzionamento ma non temete, Vi aspettiamo fino a domani alle 15. Ma non approfittatevene troppo sennò finiamo punto e a capo. Chiusura iscrizioni 6 febbraio ore 15". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Febbraio 2024