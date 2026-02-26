FantaSanremo, la classifica aggiornata dopo la seconda serata

(Adnkronos) –

Com'è cambiata la classifica del FantaSanremo 2026 dopo la seconda serata della kermesse canora andata in onda ieri, mercoledì 25 febbraio? A salire sul palco dell'Ariston sono stati solo 15 dei 30 artisti in gara, e di conseguenza l'aggiornamento dei punteggi ha riguardato la metà dei campioni. Per gli altri 15 artisti, che si esibiranno questa sera, l'appuntamento con i punti è rimandato e quindi la classifica sarà nuovamente aggiornata. Ma al FantaSanremo non conta soltanto l'esibizione sul palco dell'Ariston: gli artisti possono infatti conquistare punti extra anche fuori. Vediamo la classifica aggiornata. 1. Lda & Aka 7Even (345 punti) 2. Dargen D'Amico (260 punti) 3. Bambole di Pezza (215 punti) 4. Elettra Lamborghini (185 punti) 5. Ditonellapiaga (185 punti) 6. J-Ax (185 punti) 7. Ermal Meta (165 punti) 8. Leo Gassman (145 punti) 9. Sal Da Vinci (120 punti) 10. Fulminacci (115 punti) 11. Fedez & Masini (100 punti) 11. Arisa (100 punti) 11. Patty Pravo (100 punti) 14. Nayt (95 punti) 15. Levante (90 punti) 15. Samurai Jay (90 punti) 17. Eddie Brock (85 punti) 18. Tommaso Paradiso (80 punti) 19. Malika Ayane (75 punti) 20. Serena Brancale (70 punti) 21. Chiello (65 punti) 22. Enrico Nigiotti (65 punti) 23. Maria Antonietta & Colombre (60 punti) 24. Sayf (55 punti) 25. Luchè (45 punti) 26. Michele Bravi (45 punti) 27. Francesco Renga (35 punti) 28. Mara Sattei (25 punti) 29. Raf (15 punti) 30. Tredici Pietro (10 punti) 10 punti bonus per LDA e Aka 7even per aver scattato un selfie con un conduttore nel backstage. 10 punti bonus anche per le Bambole di Pezza, Fulminacci, Eddie Brock, Malika Ayane e Sayf. A giocare molto bene è Dargen D'Amico che ha conquistato +60 punti di bonus, non solo i bonus per l'esibizione (dati dalla scelta di scendere in platea e sedersi sulle scale) e per l'outfit (dagli occhiali da sole all'accessorio verde), il cantante ha conquistato anche 30 punti per il brindisi con il FantaSanremo e per aver giocato a FantaSanremo Adventure. 40 punti bonus per Elettra Lamborghini, Arisa e Samurai Jay. 30 punti di bonus per Leo Gassmann. Patty Pravo ha aperto la gara, assicurandosi 10 punti per essere stata la prima artista a esibirsi. Tuttavia, la cantante non ha ringraziato a fine performance, ricevendo il malus di 5 punti valido solo nella seconda serata del Festival. Il pieno di punti per Lda & Aka 7even, che ne hanno totalizzati ben 140, e per Elettra Lamborghini, che ne ha guadagnati 75. Levante ha sfruttato il bonus 'si inchina con la mano sul cuore' e così ha portato a casa 20 punti. Anche Ditonellapiaga ha fatto il pieno: 20 punti solo per essersi esibita per ultima, dopo mezzanotte e con la presentazione di un co-conduttore. L'outfit, i ballerini e la parziale standing ovation fanno il resto: 80 punti per lei.

