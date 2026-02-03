FantaSanremo 2026, già 628mila squadre: è virale la sigla di Tony Pitony

(Adnkronos) –

È un successo su due fronti quello del FantaSanremo 2026 che, a 22 giorni dalla chiusura delle iscrizioni, viaggia verso un doppio record: quello delle squadre iscritte e quello della sua sigla ufficiale, 'Scapezzolate', diventata virale. Sul fronte del gioco, secondo quanto apprende l'Adnkronos, sono già 628.000 le formazioni create, con una crescita del +7,3% rispetto al 2025 e una proiezione che punta a superare il milione entro la prossima settimana. Il bacino d'utenza totale della piattaforma ha raggiunto i 3,8 milioni di iscritti. Parallelamente, il brano ufficiale firmato da Tony Pitony, tra gli artisti più imprevedibili della nuova scena musicale, sta macinando numeri da record. Uscita il 23 gennaio, 'Scapezzolate' è esplosa sui social: su Instagram ha superato i 2,2 milioni di visualizzazioni (con 120mila 'like'), su TikTok ha raggiunto 785mila visualizzazioni (100mila 'like'), mentre su YouTube conta 100mila visualizzazioni. Il fermento si riflette anche nelle classifiche di gradimento dei fantallenatori. In vetta alla classifica degli artisti più scelti si registra un sorpasso: Dargen D'Amico è ora il più gettonato, superando Elettra Lamborghini. L'effetto degli annunci si fa sentire: Ditonellapiaga è entrata nella top five degli artisti più acquistati dopo aver ufficializzato il suo duetto nella serata cover proprio con Tony Pitony, legando così i due fenomeni del momento.

Il gioco, che permette di comporre una squadra di sette artisti con un budget di 100 "baudi", chiuderà le iscrizioni alle 23:59 di lunedì 23 febbraio. La novità principale di quest'anno è una vera e propria rivoluzione strategica: la possibilità di modificare la propria formazione (titolari, riserve e capitano) sarà limitata a due sole finestre temporali: venerdì 27 febbraio (giorno delle cover) e sabato 28 febbraio (giorno della finale), sempre dalle 8 alle 20.

