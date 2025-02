FantaSanremo 2025, punteggi della quarta serata: tutti i bonus e malus

(Adnkronos) – È Sarah Toscano la Big in testa al Fantasanremo 2025. Con un totale di 300 punti, la cantante è in testa alla classifica totale. Ieri, venerdì 14 febbraio, è andata in onda la quarta sera, quella dedicata alle cover. Vediamo tutti i punteggi della quarta serata nello specifico.

Sarah Toscano è in cima alla classifica della quarta serata con 155 punti. 110 per i The Kolors. E medaglia di bronzo per i Coma_Cose che hanno totalizzato 105 punti. 105 anche per Olly. Parimerito per Giorgia e Marcella Bella che hanno totalizzato 95 punti. 70 invece per Brunori Sas e Shablo. Chiudono la serata con 60 punti

Achille Lauro, Elodie e Lucio Corsi.

Francesco Gabbani, Noemi, Rocco Hunt, Tony Effe e Willie Peyote con 55 punti. Fedez e Joan Thiele con 50 punti. Bresh e i Modà con 45 punti. Quasi alla fine della classifica, si posizionano Clara e Rose Villain con 40 punti. 35 per Gaia e Massimo Ranieri. Francesca Michielin e Irama hanno totalizzato 30 punti. Serena Brancale e Simone Cristicchi 20 punti. E alla fine, si posiziona Rkomi con 10 punti. I Bonus della serata delle cover erano: Indossa uno o più anelli (+5 punti). Commozione (+5 punti). Canta sulle scale (+5 punti). Un tocco di colore: outfit e/o accessorio verde (+10 punti). Scapezzolata (+10 punti per capezzolo). Bacio sulla bocca (+10, ma se 'limonano' raddoppia). Fazzolettata del pubblico (+15 punti). Megafono (+20 punti). Palpa i glutei alla statua di Carlo Conti al Dopofestival (+20 punti). Bonus Senza Barriere: descrive un particolare o una caratteristica dell’outfit del compagno di duetto (+20 punti) Da quest'anno è possibile cambiare la formazione della propria squadra. Oggi, sabato 15 febbraio, dalle 8 alle 20, per l'ultima volta, si può modificare inserendo una riserva al posto di un Big schierato precedentemente. Per farlo, sarà necessario accedere all'app, alla propria squadra/lega e scambiare i due Big. E non solo. È possibile cambiare il proprio capitano con un altro Big della propria squadra. Ma non sarà possibile, in nessun caso e in nessuna fascia oraria, sostituire altri cantanti al di fuori della propria squadra —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Febbraio 2025