FantaSanremo 2024, scattata l’ora x. Ma chi ha vinto in passato?

(Adnkronos) – Conto alla rovescia per Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio 2024, e riflettori accesi, per gli appassionati, anche sul FantaSanremo 2024, il gioco basato sul Festival della canzone italiana. Il FantaSanremo 2024, dopo aver diffuso le quotazioni dei cantanti, ha aperto le iscrizioni per la prossima edizione e ha chiarito i criteri per l'assegnazione dei punti. Il gioco ha visto vincitori nelle passate edizioni Marco Mengoni (2023), Emma Marrone (2022), Maneskin (2021) e Piero Pelù (2020). Il gioco nato nel 2020, proprio in occasione del primo Festival condotto e diretto da Amadeus, è ormai diventato una gara parallela al festival, che coinvolge centinaia di migliaia di persone, soprattutto millennials ma non solo: per dare la misura della crescita esponenziale del fenomeno, nel 2021 le iscrizioni si chiusero a circa 50.000 squadre, per l'edizione 2022 le squadre formate furono 500.000, l'anno scorso le squadre furono circa 4 milioni per 1.500.000 utenti. La squadra si compone scegliendo 5 tra gli artisti in gara, si nomina un capitano e in base a cosa faranno i propri artisti si guadagneranno o perderanno punti. Baudi sono l’unica moneta ufficiale di FantaSanremo. Ogni giocatore ha a disposizione 100 Baudi per comporre la propria squadra. "È tutto assolutamente gratis", si legge su sito del FantaSanremo. "Cosa si vince? L'ormai da anni ambitissima GLORIA ETERNA". Ecco le regole base del gioco, che potrebbero subire variazioni: – Ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi per acquistare 5 degli artisti in gara – È obbligatorio schierare una squadra di 5 artisti e nominare capitano uno di loro – È possibile iscrivere la squadra entro lunedì 05 febbraio 2024 alle ore 23.59 (salvo proroghe) – L'assegnazione dei bonus e dei malus si applica agli artisti a partire dal primo minuto del Festivàl di Sanremo fino al termine della diretta della serata finale (tutto ciò che avviene prima e dopo il Festival non verrà conteggiato) – I bonus e i malus dell’ultima puntata dell’artista nominato capitano verranno raddoppiati – Quando non espressamente specificato i bonus e i malus sono riferiti ad azioni compiute dall'artista o eventi che lo coinvolgono sul palco e/o in platea del Teatro Ariston durante le puntate del Festivàl – Nella serata delle cover sarà considerato valido, al fine dell'assegnazione di bonus e malus relativi all'artista in gara, anche tutto ciò che riguarda gli eventuali ospiti annunciati che si esibiranno insieme all'artista stesso – Nel caso in cui un artista in gara non potesse esibirsi per qualsiasi motivazione e venga quindi utilizzata un’esibizione pre-registrata valida ai fini della gara (vedi Irama Sanremo 2021) verranno comunque assegnati bonus e malus basandosi su tale registrazione – Vince chi, terminata l'ultima puntata di Sanremo, ha totalizzato il maggior numero di punti. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Dicembre 2023