Fano, si attorcigliano i paracadute durante il lancio: 2 morti

(Adnkronos) – Un uomo e una donna sono morti a Fiano in provincia di Pesaro Urbino in un incidente, durante il lancio con il paracadute vicino all'aeroporto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118. Da una primissima ricostruzione, dopo il lancio, i paracaduti si sarebbero attorcigliati e i due si sarebbero scontrati, precipitando al suolo. L'uomo aveva 70 anni, la donna 63.

Pubblicato il 14 Dicembre 2025