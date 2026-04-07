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Fano, accoltella fratello e genitori: arrestato 21enne, padre in gravi condizioni

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(Adnkronos) – Notte di violenza a Fano, in provincia di Ancona. Un 21enne è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con l’accusa di triplice tentato omicidio aggravato dopo aver accoltellato il fratello di 16 anni e i genitori, di 46 e 43 anni. L’aggressione è avvenuta nella notte in via XII Settembre. Secondo una prima ricostruzione, sembra che il 21enne stesse litigando con il fratello di 16 anni, quando la discussione è degenerata e lo ha accoltellato. I genitori sono intervenuti nel tentativo di fermarlo ed evitare conseguenze peggiori, ma sono stati a loro volta feriti. Dopo l’aggressione il 21enne è fuggito in strada, dove è stato rintracciato e bloccato poco dopo dai carabinieri. In base alle prime informazioni, il giovane si trovava sotto l’effetto dell’alcol. I tre feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Il padre e il figlio minore sono stati sottoposti a intervento chirurgico; le condizioni del 46enne risultano particolarmente gravi. La madre ha riportato ferite meno serie. La famiglia è originaria del Bangladesh. Sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e le cause dell’aggressione. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Aprile 2026

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