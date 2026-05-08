Fanno saltare le casse dei pedaggi del casello di Cerignola Est, banditi fuggiti a mani vuote

Un forte boato, avvertito anche a distanza da alcuni automobilisti in transito, ha interrotto il silenzio della notte appena trascorsa lungo la Autostrada A14. Obiettivo: una delle casse pedaggi del casello di Cerignola Est, fatta esplodere con una carica piazzata poco prima dell’alba. L’assalto e’ avvenuto intorno alle 4.30. La detonazione ha devastato la struttura situata nei pressi della barriera autostradale. Gli autori dell’azione sarebbero infatti fuggiti senza riuscire a impossessarsi del denaro custodito nella cassa. Chi ha agito pensava di trovare al loro interno il denaro dei pedaggi ma sembra che da tempo non viene più custodito qui. L’edificio di stazione viene usato come spogliatoio e ospita solo alcuni uffici.Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e del Commissariato di Cerignola, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e risalire ai responsabili. Nonostante i danni provocati dall’esplosione, il casello e’ rimasto regolarmente operativo e il traffico non ha subito interruzioni significative.



Pubblicato il 8 Maggio 2026