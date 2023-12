Famiglie sempre più piccole, nel 2040 tre coppie su 4 saranno senza figli

(Adnkronos) –

Nel 2040, tre famiglie su 4 in Italia saranno senza figli. E quanto emerge dal 57esimo 'Rapporto Censis', secondo il quale nei prossimi anni le coppie con figli diminuiranno fino a rappresentare nel 2040 solo il 25,8%.

Attualmente le famiglie in Italia sono complessivamente 25,3 milioni. Le famiglie tradizionali, composte da una coppia, con o senza figli, sono il 52,4% del totale (erano il 60,0% nel 2009). Il 32,2% delle famiglie (8,1 milioni) è formato da una coppia con figli (nel 2009 la percentuale era del 39,0%). Nei prossimi anni il numero delle famiglie aumenterà perché saranno di dimensioni più piccole: il numero medio dei componenti delle famiglie scenderà dai 2,31 del 2023 ai 2,15 nel 2040. Aumenteranno le famiglie composte da una sola persona fino a 9,7 milioni (il 37,0%). Tra di esse, quelle costituite da anziani nel 2040 diventeranno quasi il 60% (5,6 milioni). Gli anziani che vivono da soli saranno in prevalenza donne: se oggi, tra le donne che vivono da sole, il 63,6% ha più di 64 anni, nel 2040 si arriverà al 71,7%, contro il 40,4% di uomini anziani sul totale degli uomini soli. Il numero dei matrimoni si riduce (ne erano stati celebrati 246.613 nel 2008, solo 180.416 nel 2021) e oggi 1,6 milioni di famiglie (l’11,4% del totale) sono costituite da coppie non coniugate. Inoltre, dal 2018 al 2021 sono state celebrate 8.792 unioni civili mentre all’inizio del 2022 in Italia risultavano 17.453 cittadini uniti civilmente. I cittadini stranieri oggi sono presenti in 2,6 milioni di nuclei familiari (il 9,8% del totale) e 1,8 milioni di famiglie (il 7% del totale) sono composte esclusivamente da stranieri. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Dicembre 2023