“Famiglie sempre più indebitate. Impoverimento insuperabile”

Sfiora i 15 miliardi di euro il totale delle rate non pagate da quasi un milione di famiglie italiane: l’aumento del costo del denaro, la corsa dell’inflazione e il caro bollette riducono il reddito disponibile e rendono sempre più difficile rispettare le scadenze dei mutui, dei finanziamenti e dei pagamenti in genere. Sempre più famiglie, indebitate e fragili dal punto di vista reddituale, si ritrovano di fronte al dramma del pignoramento della prima casa. Un buco nero di angoscia e smarrimento ed anche a Foggia si assiste a dinamiche di impoverimento che sembrano insuperabili. È quanto sottolinea la Fondazione Antiusura Buon Samaritano, che opera sul territorio della provincia di Foggia, che conferma di aver erogato, dall’inizio del 2025, prestiti per 356.000 euro e altrettanti sono in fase di lavorazione. ” In questo scenario – sottolinea la Fondazione – si inserisce la storia di Roberto (nome di fantasia), foggiano, padre di 5 figli, che, dopo un lungo periodo di difficoltà economiche ed umiliazioni (a causa di un sovraindebitamento) durante il quale ha rischiato seriamente di perdere la sua abitazione, è riuscito a riscattarla, restituendo serenità e tranquillità alla sua famiglia, grazie al supporto della nostra fondazione e ai fondi messi a disposizione dallo Stato. Giorni fa l’uomo ha deciso di scriverci una lettera di ringraziamento per sottolineare che siamo riusciti a regalare un po’ di tranquillità alla sua famiglia” – conclude l’associazione.



Pubblicato il 16 Settembre 2025