Famiglia nel bosco, ministero Giustizia ha attivato iter per invio ispettori al Tribunale dei minorenni dell’Aquila﻿

(Adnkronos) – Il ministero della Giustizia ha attivato l'iter per l'invio degli ispettori al Tribunale dei minorenni dell'Aquila nell'ambito della vicenda della famiglia che viveva nel bosco. Proprio dopo le ultime decisioni dei magistrati, la stessa premier Giorgia Meloni aveva detto ieri di aver parlato con il ministro e che sarebbero stati inviati gli ispettori. 
Pubblicato il 9 Marzo 2026

