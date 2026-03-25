Famiglia nel bosco, i genitori in Senato per incontro con La Russa

(Adnkronos) – Catherine Birmingham e Nathan Trevallio, i genitori della cosiddetta 'famiglia del bosco', sono arrivati a palazzo Giustiniani per l’incontro con il presidente del Senato, Ignazio La Russa. L'incontro con la seconda carica dello Stato arriva dopo l'allontanamento, deciso dalle autorità, dei coniugi dai tre figli con i quali vivevano in un casolare nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, e che si trovano da novembre in una casa famiglia da cui è stata allontanata, dopo un primo periodo, anche la madre. A seguito della vicenda i legali di Catherine e Nathan Trevallio. Un ricorso in 37 pagine, depositato meno di una settimana fa alla Corte d'Appello dell'Aquila ha raccontato i contorni di una vicenda delicata e controversa. Il ricorso, contro l'ultimo provvedimento del tribunale per i minorenni dell'Aquila, che aveva stabilito il trasferimento dei minori dalla struttura di Vasto, dove si trovavano, e l'allontanamento della madre dai piccoli, parlava, infatti, di "una lettura distorta dei fatti" e di un sistema che avrebbe progressivamente isolato la figura materna. Al centro dell'impugnazione, presentata dai legali dei coniugi Trevallion-Birmingham, c'era soprattutto lei, la madre, descritta dalla difesa come bersaglio di un "pregiudizio sistematico". Per cui, scrivevano i suoi legali, "ogni azione della donna veniva letta con la certezza della colpevolezza, nella impossibilità oggettiva di difesa".

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Pubblicato il 25 Marzo 2026