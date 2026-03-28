Famiglia nel bosco, gli incubi di Catherine: “Miei bimbi malati e non posso confortarli, cosa ho fatto di male?”

(Adnkronos) – Mamma Catherine soffre immensamente, i suoi figli sono malati e lei non può confortarli. A renderlo noto è lo psichiatra e consulente della famiglia Trevallion Tonino Cantelmi, la cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli nel Chietino. "Ho deciso di rendere pubblico, attraverso i frammenti meno drammatici di una lunga e disperata conversazione notturna, il dolore immenso di Catherine. Durante la notte appena trascorsa riferisce di sapere che i suoi figli hanno la febbre. Questa notizia e il non poterli accudire non le consente di dormire, è preoccupata, inquieta e addolorata". Catherine, la mamma dei tre bimbi sottratti da novembre ai genitori e messi in una casa famiglia, è stata allontanata dal centro in cui si trovano i piccoli e dai suoi bambini su disposizione della Procura per i minorenni dell'Aquila. Nella conversazione, in inglese, con l'avvocato Danila Solinas la donna immagina “tutti e tre i bambini che hanno la febbre e non hanno accesso alle cure e all’amore della loro madre, da cui non sono mai stati separati in tutta la loro vita?”. "Sto davvero lottando sapendo che i miei figli sono malati e che non mi è stato nemmeno permesso di visitarli, controllare come stanno e confortarli. Tutto questo è così sbagliato sotto molti aspetti. Quali accuse ho contro di me che giustificano una separazione forzata dai miei figli? In che modo – si chiede Catherine – avrei abusato, fatto del male o trascurato i miei figli?” “Non riesco a dormire per la preoccupazione per tutti e tre. Sono spaventati, depressi e ora separati dalla madre, dal padre, dagli animali, dalla casa e dalla vita che conoscono e amano".

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Pubblicato il 28 Marzo 2026