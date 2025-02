Falso in bilancio, procura Roma chiede processo per De Laurentiis

(Adnkronos) – La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per l’accusa di falso in bilancio in relazione alla compravendita dalla Roma del giocatore Kostas Manolas nell’estate del 2019 e alle presunte plusvalenze fittizie per l'acquisto di Victor Osimhen nel 2020 dal Lille. Le contestazioni dei pm Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano riguardano i bilanci del 2019, 2020 e 2021. La richiesta di processo, oltre che per De Laurentiis, è anche per la società sportiva Calcio Napoli e per Andrea Chiavelli. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Febbraio 2025