False email sul rinnovo della tessera sanitaria, la nuova truffa online

(Adnkronos) – Nuova truffa online. Si tratta di false email per il rinnovo della tessera sanitaria. A segnalare la diffusione di questa campagna di phishing è la Polizia postale. Le email, apparentemente provenienti da enti pubblici, invitano a cliccare su un collegamento per presunte verifiche, aggiornamenti o irregolarità relative alla tessera sanitaria. Il link rimanda a una pagina web contraffatta, graficamente simile a siti istituzionali, nella quale viene richiesto l’inserimento di dati personali, bancari o credenziali di accesso. Tali informazioni, una volta inserite, vengono acquisite dai truffatori e utilizzate per finalità illecite. La Polizia postale raccomanda di:  • non cliccare sui link contenuti nelle email sospette;  • non inserire dati personali o bancari su pagine web raggiunte tramite messaggi non verificati;  • verificare sempre le informazioni esclusivamente attraverso i portali ufficiali. 
Pubblicato il 20 Febbraio 2026

