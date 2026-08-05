Fallucchi: “Serve una regia stabile per la prevenzione”

“Esprimo il mio apprezzamento al Prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, per aver accolto con immediatezza la richiesta di istituire un Tavolo tecnico permanente dedicato alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi che hanno duramente colpito il Gargano” – ha commentato la Senatrice di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi. “La tempestiva convocazione del Tavolo rappresenta un primo passo importante. Tuttavia, la vera sfida inizia adesso. È necessario – ribadisce Fallucchi – che il Tavolo tecnico diventi un luogo permanente di programmazione, nel quale tutte le amministrazioni coinvolte operino secondo una linea strategica unica, condividendo obiettivi, responsabilità e modalità operative. Solo attraverso un’effettiva sinergia istituzionale sarà possibile superare la frammentazione degli interventi che, troppo spesso, ha prodotto inefficienze, sovrapposizioni e ritardi. La tutela del territorio non può essere affidata a iniziative isolate. Occorre costruire un sistema stabile di prevenzione, coordinamento e pianificazione, capace di utilizzare in modo efficace le risorse disponibili, programmare gli interventi strutturali, valorizzare le competenze di ciascun ente e individuare modelli di gestione del patrimonio boschivo che garantiscano sicurezza, tutela ambientale e sviluppo sostenibile.

Il Tavolo dovrà inoltre elaborare proposte operative e normative che rendano più efficaci gli strumenti di prevenzione e favoriscano una maggiore collaborazione tra istituzioni, amministrazioni locali e cittadini.Il Gargano non può più permettersi di rincorrere le emergenze. È il momento di cambiare metodo, facendo sistema e assumendo decisioni condivise che tutti i soggetti coinvolti siano chiamati a rispettare. Solo attraverso una governance unitaria, una cabina di regia autorevole e un coordinamento costante sarà possibile evitare il ripetersi degli errori del passato e garantire una tutela concreta e duratura del nostro patrimonio ambientale” – conclude



Pubblicato il 5 Agosto 2026