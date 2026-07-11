Fallucchi: “Per il Gino Lisa si chiuda l’iter su continuità territoriale

Per anni abbiamo inseguito un obiettivo che considero strategico per il futuro della nostra provincia: il riconoscimento della continuità territoriale per l’aeroporto Gino Lisa di Foggia. Sul fronte sono stati compiuti passi importanti, è però arrivato il momento di completare definitivamente il percorso. Per questo mi rivolgo all’assessore regionale ai Trasporti, Raffaele Piemontese” affinché “la Regione Puglia porti a termine l’iter necessario e consenta al nostro territorio di ottenere un risultato atteso da anni”. Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi. “La continuità territoriale – continua – non appartiene a una parte politica ma alla Capitanata. È uno strumento indispensabile per garantire il diritto alla mobilità, sostenere le imprese, favorire il turismo e rendere il nostro territorio più competitivo e meno isolato. Da senatrice della Repubblica continuerò a sostenere questo percorso in tutte le sedi istituzionali, collaborando con il Governo affinché, una volta concluso l’iter regionale, si possa arrivare rapidamente al riconoscimento degli oneri di servizio pubblico”. “Quando è in gioco il futuro della nostra terra – conclude – non contano le appartenenze politiche, ma la capacità di dare risposte ai cittadini. Sarebbe una conquista storica per Foggia, per la Capitanata e per l’intera Puglia, il segno concreto di una politica capace di trasformare le attese in risultati”.



Pubblicato il 11 Luglio 2026