Fallucchi (FdI): “Aiuto concreto a famiglie fragili e senza tetto”

“Provo una sincera emozione nel vedere trasformarsi in aiuto concreto un lavoro portato avanti con convinzione e senso di responsabilità” Così la senatrice Anna Maria Fallucchi annuncia, insieme al Vescovo Giorgio Ferretti, la destinazione di fondi a cinque chiese della città di Foggia, che saranno impegnate in attività benefiche e di sostegno alle persone più fragili.

“Le nostre parrocchie rappresentano un presidio fondamentale di umanità e solidarietà – prosegue la senatrice. Sono luoghi in cui si intercettano i bisogni veri delle famiglie e dove l’aiuto arriva in modo diretto, silenzioso ma efficace. Desidero esprimere gratitudine al Vescovo Ferretti ed a tutte le comunità coinvolte per la disponibilità e la sensibilità dimostrate. Questo intervento nasce da una collaborazione autentica, che mette al centro la dignità delle persone e il valore della comunità”.

“Tengo particolarmente che queste risorse siano utilizzate nel migliore dei modi, con attenzione, responsabilità e piena trasparenza – ha poi sottolineato – è importante che vi sia evidenza della spesa e che ogni euro sia riconducibile a un aiuto concreto. La fiducia dei cittadini si costruisce anche così: con serietà, chiarezza e risultati tangibili. Questo è il senso più profondo del nostro impegno – conclude la Fallucchi – non lasciare indietro nessuno e rafforzare, giorno dopo giorno, quella rete di solidarietà che rende una comunità davvero forte”



Pubblicato il 5 Maggio 2026