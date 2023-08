Fallucchi: “1.000 firme contro i binari”

“Oltre mille firme raccolte in poche ore a San Menaio, a conferma che i binari, per altro ancora inutilizzati, fra Rodi Garganico e Peschici Calenella, non piacciono proprio a chi vive il territorio e a chi ne usufruisce per le proprie vacanze. La nostra proposta è quella di creare un nuovo spazio fruibile e in grado di offrire un viale alberato e illuminato per pedoni e ciclisti”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Annamaria Fallucchi, che ha lanciato una petizione per togliere i binari nell’area del Gargano.

“L’iniziativa, voglio ribadirlo, non è contro nessuno, men che meno Ferrovie del Gargano, che resterebbe comunque il gestore di un trasporto alternativo, come del resto accade oggi.

Alle associazioni ambientaliste dico che i benefici del treno in quel brevissimo tratto sono praticamente nulli, pochissimi i passeggeri. Mentre – aggiunge – non mettiamo in alcun modo in discussione l’utilità del treno fino a Rodi Garganico. Vivere questi luoghi in modo sostenibile significa consentire di muoversi liberamente e in sicurezza a piedi e in bicicletta, cosa di fatto oggi impedita dalla presenza dei binari”.



Pubblicato il 24 Agosto 2023