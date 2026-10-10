Fallo di Diego Carlos su Esposito, interviene il Var: giusto il rigore in Inter-Parma?

(Adnkronos) – Episodio arbitrale in Inter-Parma. Oggi, sabato 10 ottobre, i nerazzurri hanno sfidato i ducali a San Siro nella partita valida per la sesta giornata di Serie A, in una gara caratterizzata anche da qualche protesta e che, nel corso del primo tempo, ha richiesto l'intervento del Var per assegnare un calcio di rigore all'Inter. Succede tutto al 18'. Dimarco trova Esposito nell'area del Parma, l'attaccante della Nazionale mette il fisico ma cade a terra lamentando un contatto falloso con Diego Carlos. Immediate le proteste nerazzurre, che chiedono calcio di rigore per un pestone del difensore ducale. Le immagini mostrano effettivamente come, nel tentativo di prendere il pallone, Diego Carlos finisca con il piede sinistro sopra quello di Esposito, causandone la caduta. L'arbitro Bonaccina inizialmente lascia correre ma viene richiamato dal Var. Una volta viste le immagini al monitor, il direttore di gara torna in campo e assegna il calcio di rigore all'Inter, poi trasformato da Calhanoglu per il momentaneo 2-0.

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Pubblicato il 10 Ottobre 2026