Fallimento della sanità di Emiliano: i pugliesi non si curano più

Spreco di denaro pubblico, chiusura e depotenziamento di ospedali, inaugurazioni plurime per uno stesso ospedale, ospedali in costruzione a scadenza lavori indefinita, proclami, liste d’attesa infinite, nomine agli amici, ma anche incarichi agli amici degli amici; reparti carenti di medici e di personale socio-sanitario e senza garanzie, pronto soccorso al collasso, prevenzione a rilento, assistenza sanitaria territoriale o assistenza domiciliare integrata carenti”, l’ ‘elenco minimo’ di fallimenti diffuso da Cittadinanzattiva – e rilanciato dal gruppo regionale di Fratelli d’Italia – in tema di Sanità in Puglia firmato Michele Emiliano. A certificare la sconfitta delle politiche sanitarie della Puglia -come detto – è un dettagliato rapporto di <<Cittadinanzattiva>> da cui emerge il dato più critico, vale a dire quello delle liste d’attesa che hanno prodotto la riduzione di prestazioni del -28.1% tra 2019 e 2020. Per lo screening oncologico, invece, il dato è ancora più allarmante: la Puglia è tra le sette regioni che non raggiungono la soglia (9) ritenuta sufficiente per i livelli essenziali di assistenza. La nostra regione è appena a 4. Ed anche in tema di assistenza territoriale e continuità assistenziale, siamo ai minimi termini: quasi il 60% e cioè più di metà pugliesi, rinuncia alle cure a causa di tempi lunghi o non rispettati. <<Un capolavoro firmato dal presidente della Regione, peggiorato senza dubbio negli ultimi anni: la Puglia subisce ancora gli strascichi di una delega che il presidente ha tenuto per sé e che ha affidato ad altri solo in periodo pandemico e post pandemico. Danni che -ahinoi- sono sotto gli occhi di tutti>>, attaccano lancia in resta dei banchi del Consiglio il gruppo “Fratelli d’Italia” in via Gentile. Insomma, ancora tante, troppe persone dalle nostre parti rinunciano a curarsi perché le liste d’attesa sono troppo lunghe o perchè farmaci e cure costano troppo: migliaia le famiglie terminate sotto la soglia di povertà perché costrette a impegnare le poche risorse per quelle spese sanitarie non coperte. Un’altra conferma -casomai ce ne fosse bisogno…- di un disastro già ampiamente denunciato dal capogruppo FdI Ignazio Zullo -che di mestiere fa il medico – caduto nel silenzio delle istituzioni sanitarie locali e nazionali. Sul campo -ad allargare il fronte della protesta sulla mancanza di attenzione nel delicatissimo settore della sanità – anche i sindacati decisi a ricordare che in Puglia la percentuale di pensionati a basso reddito che nell’ultimo anno sono stati costretti a rinunciare o rimandare a chissà quando prestazioni sanitarie è schizzata esponenzialmente, arrivando a sfiorare la metà degli assistiti. E non solo anziani. <<Nel nostro paese una persona su cinque è anziana, fra 35 anni il 21% della popolazione sarà over 65. L’invecchiamento globale pone problemi di ordine sociale e sanitario, ma se gli anziani sono attivi nell’offrire aiuto prezioso a figli e nipoti, i sistemi sanitari sono in grado di fronteggiare i molti malati cronici>>, puntano l’indice dalla segreteria Fnp/Cisl della Puglia, per cui serve potenziare senza perdere altro tempo la rete dei medici di famiglia e della continuità di cura. Ma su queste colonne non è trascorsa una settimana, da quando ci siamo occupati della penuria di medici di famiglia a Bari e dintorni.

Francesco De Martino

