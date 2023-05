Falcone (Esso Italia): “Settore energetico importante con molte norme a volte contraddittorie”

(Adnkronos) – "Quello dell'energia è un settore importante anche perché c'è stato un sovrapporsi di norme che a volte sono contraddittorie, inoltre il settore si sta evolvendo in maniera importante". A dirlo Marco Falcone, direttore relazioni esterne e istituzionali Esso Italia spa, intervenendo al ‘Forum relazioni istituzionali. Pubblico e privato nei processi decisionali’, in corso a Roma. "Ci sono – spiega – due aspetti da considerare: quello della proposta in cui l'azienda prova a proporre al policy maker i propri punto di vista e quella dell'analisi di impatto che va fatta prima della norma. La multinazionale ha una visione più ampia perché vede e compara le attività in Paesi diversi". "Noi abbiamo anche un altro ruolo – spiega – di advocacy". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Maggio 2023