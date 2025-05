FalComics 2025: tre giorni di immersione nella Cultura Pop a Falconara Marittima

(Adnkronos) – Falconara Marittima (AN) si prepara a diventare, dal 23 al 25 maggio 2025, l'epicentro della cultura pop con l'attesissimo ritorno di FalComics. Per tre giorni, la città si trasformerà in un mondo fantastico, offrendo un'esperienza immersiva e gratuita per appassionati di tutte le età. Il festival, organizzato da LEG Live Emotion Group in collaborazione con il Comune di Falconara Marittima, promette un programma ricco di eventi, concerti, incontri con artisti, attività interattive e sorprese, spaziando tra fumetto, gioco, videogioco, cinema, immaginario fantasy e fantascientifico, cartoon e molto altro.

Il tema centrale di questa edizione è "Empatia", un filo conduttore che attraverserà le diverse aree tematiche e gli eventi, invitando i partecipanti a riflettere e a condividere emozioni. FalComics 2025 offrirà un'ampia gamma di attività per soddisfare tutti i gusti. Tra gli ospiti speciali di quest'anno spiccano nomi di rilievo come Giorgio Vanni, l'icona delle sigle dei cartoni animati, Mauro Repetto, storico membro degli 883, e gli Oliver Onions, che si esibiranno con gli ANIMEniacs Corp. “FalComics rappresenta un appuntamento ormai imprescindibile per la nostra città. Un evento che, anno dopo anno, cresce e si rinnova, coinvolgendo sempre di più il cuore pulsante di Falconara – sottolinea il sindaco Stefania Signorini – Questa manifestazione è riuscita a coniugare con successo cultura, intrattenimento e partecipazione popolare, trasformando le nostre strade e piazze in un vero e proprio palcoscenico della creatività. FalComics non è solo un evento locale, ma una vetrina nazionale che ha saputo legare il nome di Falconara al mondo del fumetto, della cultura pop e dell'immaginario collettivo contemporaneo. È un’occasione per valorizzare il territorio, attirare visitatori e creare un senso di appartenenza e comunità." Il festival si articolerà in diverse aree tematiche, ognuna dedicata a un aspetto specifico della cultura pop: Music Village: un'oasi musicale con concerti live, incontri con artisti, panel e zone relax. Media Zone: uno spazio dedicato ai media, curato dal giornalista Maurizio Di Fazio, in collaborazione con diversi partner. Community Village: Via Nino Bixio si trasformerà nel cuore delle community, con aree dedicate a Ghostbusters, Laser Tag, Realtà Virtuale, Star Wars, Horror Zone, doppiaggio, trucco cinematografico, supereroi e Lego®. Artist Alley: Piazza Garibaldi ospiterà oltre 30 artisti del mondo dell'illustrazione e del fumetto. Piazza Mazzini: capitale dei Board Games grazie alla collaborazione con Play – Festival del Gioco. Area Videogames: i principali brand del settore, come Riot Games, Qlash, PG Esports e ProGaming Italia, saranno presenti con le ultime novità. Movie Zone: talk e incontri tra cinema, serie TV, videogiochi, fumetti e anime. Comics&Science: un format che unisce scienza e intrattenimento. Narrativa & Fantasy: incontri dedicati al mondo della narrativa fantasy. Area Cultura Orientale: Piazza Catalani sarà dedicata alle tradizioni e alla modernità di Cina, Giappone e Corea, con K-Pop, Cosplay, associazioni orientali, mostre, parate a tema e una tappa del campionato nazionale solisti di ballo K-Pop. Flash Pass: Un'Esperienza VIP

Per i visitatori più appassionati, torna il Flash Pass, un braccialetto giornaliero che offre numerosi vantaggi, tra cui l'accesso prioritario alle aree tematiche, la partecipazione a workshop e seminari, i Meet&Greet con gli ospiti e l'Early Entry per gli spettacoli serali. Il Flash Pass garantisce un'esperienza più fluida e senza code, permettendo di godere appieno di tutti i contenuti del festival.Si tratta di un servizio a disposizione dei visitatori, la cui garanzia sull'utilizzo è data anche da un numero limitato di braccialetti rispetto alle presenze al Festival e sarà accompagnato da un simpatico omaggio offerto dall'organizzazione. Informazioni Utili L'inaugurazione del festival è prevista per il 23 maggio alle ore 16:00 con l'apertura della mostra "Il mio lavoro, la mia passione" di Ivan Bigarella, autore del manifesto ufficiale, presso Palazzo Pergoli. Tutte le informazioni relative a ospiti, programma, aree tematiche, Flash Pass e come raggiungere il festival sono disponibili sul sito ufficiale dell'evento.



Pubblicato il 20 Maggio 2025