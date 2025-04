FalComics 2025: 23-24-25 maggio, Cultura Pop, empatia e ospiti stellari a Falconara Marittima

(Adnkronos) – La città di Falconara Marittima (AN) si appresta a diventare, dal 23 al 25 maggio 2025, un vibrante epicentro della cultura pop con l'attesissima edizione di FalComics. Organizzato da LEG Live Emotion Group in sinergia con il Comune di Falconara Marittima, su iniziativa del sindaco Stefania Signorini, il festival gratuito promette tre giorni intensi all'insegna del tema "Empathy – Empatia", esplorato nelle sue molteplici sfaccettature.

Forte del successo straordinario della precedente edizione, che ha registrato circa 235.000 visitatori e la partecipazione di oltre 20 partner nazionali, 100 eventi e più di 100 ospiti, FalComics 2025 punta a consolidare il proprio appeal con un programma ancora più ricco e variegato, mirato a soddisfare le crescenti aspettative del suo pubblico.

Il manifesto ufficiale di questa edizione porta la firma del talentuoso fumettista e illustratore disneyano Ivan Bigarella, noto per le sue iconiche copertine di "Topolino", che sarà anche protagonista di una mostra personale intitolata "Il mio lavoro, la mia passione", inaugurata il 23 maggio alle ore 16:00 presso Palazzo Pergoli. FalComics cresce con energia e stile, presentando un'edizione 2025 che si preannuncia la più ricca di sempre. La collaudata suddivisione in aree tematiche, particolarmente apprezzata dai visitatori nelle precedenti edizioni, verrà ulteriormente potenziata, creando una fusione ancora più armoniosa tra divertimento e approfondimento culturale. Per tre giorni, Falconara Marittima si trasformerà in un vasto parco tematico a cielo aperto, dove ogni angolo della città racconterà una storia diversa, immergendo il pubblico in un'esperienza coinvolgente e multisensoriale.

La vera novità di quest'anno è rappresentata dalla riorganizzazione della mappa del festival, con l'introduzione del Music Village al Parco Kennedy. Questa nuova oasi musicale ospiterà concerti live, incontri, panel, meet&greet e aree food&drink, offrendo un vero e proprio "festival nel festival" con un ricco programma pomeridiano animato dalle associazioni culturali locali e imperdibili spettacoli serali sul Main Stage. Grandi nomi della musica e dello spettacolo sono attesi nelle diverse location del festival: dal leggendario Capitano Giorgio Vanni, accompagnato dalla sua ciurma de I Figli di Goku e dallo Special Guest Ammiraglio Max, all'icona musicale degli anni '90 Mauro Repetto. Il pubblico potrà inoltre assistere al magico show "Winx Live & Cosplay" firmato Rainbow, e lasciarsi trasportare dalle intramontabili melodie degli Oliver Onions, che si esibiranno con un nuovo spettacolo insieme all'ensemble vocale degli ANIMEniacs Corp. Direttamente dal mondo della televisione, l'attore e comico romano Marco Marzocca sarà tra gli ospiti d'eccezione. Il Parco Kennedy vedrà anche il debutto della Media Zone, coordinata dal giornalista Maurizio Di Fazio, nata dalla collaborazione con numerosi partner e media partner, tra cui Radio Linea N°1, Radio Bruno, Supersix Tv, Iunior Tv, eTv Marche, Radio Isav e QDL. Questo spazio dinamico ospiterà dirette radio e web, interviste, talk e incontri con prestigiose firme del giornalismo, tra cui Fabrizio Basso di SKY Tg24 e Andrea Spinelli di QN.

Via Nino Bixio si trasformerà nel cuore pulsante delle Community Village, offrendo autentiche immersioni tematiche. Gli appassionati potranno esplorare l'universo dei Ghostbusters, sfidarsi nel Laser Tag e nella Realtà Virtuale, viaggiare nel mondo di Star Wars e della Horror Zone, scoprire i segreti del doppiaggio e del trucco cinematografico, incontrare i propri supereroi preferiti e cimentarsi con i mattoncini Lego® grazie agli amici di Dadi e Mattoncini. L'Artist Alley, situata nell'area di Piazza Garibaldi, si conferma uno spazio imperdibile per gli amanti dell'illustrazione e del fumetto, ospitando oltre 30 artisti provenienti da svariati universi della "nona arte", tra cui Ivan Bigarella, Christian Cornia ed Emanuele Ercolani.

Piazza Mazzini tornerà ad essere la capitale dei Board Games, grazie alla collaborazione con Play – Festival del Gioco, il più grande evento ludico d'Italia. L'universo dei videogames sarà in forte espansione, con la partecipazione di brand come Riot Games, Qlash, PG Esports e ProGaming Italia, che presenterà un nuovo format. Immancabile la Movie Zone, con talk e incontri che esploreranno le sinergie tra cinema, serie TV, videogiochi, fumetti e anime, con la partecipazione di ospiti come il collettivo Critico Assoluto e il doppiatore Lorenzo Scattorin (voce di Joel Miller in "The Last of Us"). Torna anche l'appuntamento con Comics&Science, che vedrà protagonisti i fumettisti Davide La Rosa e Gabriele Peddes, e gli incontri di Narrativa & Fantasy. L'area di Piazza Catalani si espande ulteriormente, dedicata alla cultura orientale, offrendo un viaggio nel Far East tra tradizioni, modernità e suggestioni provenienti da Cina, Giappone e Corea, con K-Pop, Cosplay, associazioni orientali, mostre e parate a tema. Grazie alla collaborazione con DASK ASD, FalComics ospiterà anche una tappa del campionato nazionale solisti di ballo K-Pop.

Un Festival che Unisce Generazioni all'Insegna dell'Empatia



Il Sindaco Stefania Signorini sottolinea: “Non potrei essere più orgogliosa di questa nuova edizione di FalComics, che porterà a Falconara artisti di fama nazionale insieme a una delle eccellenze marchigiane più amate al mondo: Rainbow, che proporrà lo spettacolo ‘Winx Live & Cosplay’. Un ringraziamento va in particolare alla Regione Marche, che ha sempre creduto in questo evento sin dalla prima edizione, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi e a tutti gli sponsor che con il loro prezioso sostegno rendono possibile ogni anno organizzarlo, con proposte sempre più apprezzate. Quest’anno il festival ha conquistato un nuovo, prestigioso riconoscimento grazie alla compartecipazione del Ministero per le Politiche Giovanili e per lo Sport, che si affianca alla solida collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche. Un risultato importante perché conferma la qualità dell’offerta di FalComics, che dal 2022 fa arrivare a Falconara visitatori da tutta Italia. La nostra città sarà di nuovo al centro dell’interesse di tantissime persone, che avranno l’occasione di conoscere il territorio e la nostra spiaggia. FalComics si conferma così un punto di riferimento per il fumetto, la Cultura Pop e la creatività a 360 gradi, un vero e proprio festival dell’immaginazione che unisce generazioni attraverso incontri, laboratori, mostre e spettacoli. Dopo il successo straordinario dell’anno scorso, con oltre 200.000 visitatori, siamo pronti a superarci ancora con un programma che promette emozioni, divertimento e cultura per tutti, grazie all’impegno di LEG Live Emotion Group, un team di professionisti eccellenti guidati dal direttore artistico Gianluca Del Carlo. Falconara è pronta a brillare ancora una volta!”.

L’Assessore alla Cultura e al Turismo Marco Giacanella aggiunge che: “Falcomics è un evento che arricchisce la nostra città non solo dal punto di vista turistico e dell’intrattenimento, ma soprattutto sotto il profilo culturale. Rappresenta un vero e proprio centro di aggregazione, capace di unire arte e culture diverse. Mai come quest’anno, il tema scelto, Empathy, ne è la conferma. Empatia significa saper guardare il mondo condividendo emozioni e passioni. Chi parteciperà a FalComics lo farà spinto dal desiderio di divertirsi, di scoprire nuove culture, di lasciarsi ispirare dalla ricca offerta artistica e culturale della manifestazione. Desiderare arricchimento culturale significa, in fondo, innamorarsi. Con LEG Live Emotion Group, che ringrazio, abbiamo lavorato in perfetta sinergia, animati dalla volontà comune di raccontare e offrire al pubblico proprio questo: una esperienza autentica, coinvolgente e profondamente umana”.

LEG Live Emotion Group, nelle persone di Tania Ferri, Elisabetta De Luca e Sandro Giacomelli, afferma: “Anche se il mondo della musica Live rimane la nostra comfort zone, dobbiamo ammettere che l'universo dei festival che nascono dalle community legate alla Cultura Pop ha un fascino particolare al quale non possiamo più rinunciare. In questa esperienza FalComics rimane un appuntamento speciale perché è stato l’inizio di un nuovo percorso, anche se in parte sperimentato in precedenza, da cui ci aspettiamo ancora molto. Oltre ai sentiti ringraziamenti verso il Sindaco e tutta l’Amministrazione, con cui ormai abbiamo formato una grande famiglia, vogliamo mandare un simbolico abbraccio a tutto lo staff che lavora al festival senza mai risparmiarsi”.

Dal cuore di Falconara, dove ne trova le radici, FalComics emerge come un laboratorio incantato di idee, un crogiolo di sogni in perpetua metamorfosi. La sua evoluzione è una danza tra passione e curiosità, un atto d'amore verso coloro che, dal primo momento, hanno creduto nella magia primordiale di un sogno: immergersi nel reame etereo dove la realtà si vela di incanto. In questa chiave va letta l'evoluzione del 2025 con nuove sfide, come la rivoluzione del Parco Kennedy e lo sviluppo del micromondo asiatico di Piazza Catalani, e grandi conferme, come la crescita del Community Area in via Bixio e l'incremento esponenziale del mondo Gaming. Ma il festival sarà anche musica, incontri, sfilate e gioco in una miscela continua di emozioni pensate per ripagare l'amore ricevuto in questi anni: la sola moneta sonante che questo straordinario gruppo di lavoro conosce, per onorare la fiducia generosamente elargita da partner, dalla città da cui nasce, con la sua sindaca tanto folle quanto determinata e visionaria, e dal suo pubblico appassionato. È un lavoro tenace e costante, intessuto di impegno e dedizione senza riserve. Mi piace l'idea che per quante cose possiamo raccontare sicuramente non riusciremo a dire tutto, questo rende lo spirito che anima tutti coloro che stanno lavorando ai fornelli per imbandire la tavola, con sopra la tovaglia buona, aperta a tutti… non è forse questa l'essenza di una festa?" FalComics si prepara a trasformare Falconara Marittima in un'esplosione di creatività e passione per la cultura pop, offrendo un'esperienza unica e indimenticabile per tutti gli appassionati. Orari del Festival: Venerdì 23, Sabato 24, Domenica 25 maggio 2025 Mostra mercato: dalle 11:00 alle 24:00 Festival: dalle ore 15:00 alle 24:00



Pubblicato il 24 Aprile 2025