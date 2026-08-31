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Fagnani via dalla Rai? I rumors e la lettera di giugno all’azienda

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(Adnkronos) –
Francesca Fagnani sarebbe pronta a lasciare la Rai. A quanto apprende l'Adnkronos, la conduttrice, già nel giugno scorso, prima della presentazione dei palinsesti della prossima stagione, avrebbe formalizzato ai vertici Rai, tramite il suo procuratore, l'intenzione di risolvere il contratto di esclusiva che la lega all'azienda fino alla primavera 2027.  Secondo fonti ben informate, alla base delle tensioni che hanno portato alla lettera ci sarebbe un rapporto di fiducia compromesso con parte dell'azienda. La lettera ha agitato non poco i piani alti dell'azienda e nelle scorse settimane ci sarebbero state interlocuzioni, finora non decisive, anche per idee divergenti sul futuro. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 31 Agosto 2026

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