Faenza, è morta a 114 anni Claudia Baccarini: era la donna più anziana d’Italia

(Adnkronos) – La sera della vigilia di Natale è morta, all'età di 114 anni, la donna più anziana d'Italia. Claudia Baccarini Baldi era nata a Faenza il 13 ottobre 1910 e figurava tra le 10 persone più longeve al mondo. Come riportato dalla stampa locale, la donna è morta nella sua casa di Faenza dove aveva vissuto molti anni assieme al marito Pietro Baldi, già sindaco del Comune di Faenza negli anni Cinquanta (scomparso nel 1998), e ai loro dieci figli. L’ampia famiglia composta da decine di nipoti e pronipoti sparsi tra l’Italia e gli Stati Uniti si radunerà sabato alle ore 10, nella chiesa parrocchiale di San Francesco a Faenza, dove sono in programma i funerali. "La sua longevità l’ha resa un simbolo di resilienza e memoria storica per Faenza", ha commentato sui social network Massimo Isola, sindaco di Faenza, che ha raccontato come "fino a pochi anni fa partecipava attivamente alla vita religiosa, frequentando la messa pomeridiana, e manteneva una mente lucida, nonostante qualche piccolo acciacco tipico dell’età. Il suo stile di vita sobrio, caratterizzato da pasti leggeri accompagnati da moderate quantità di vino e l’assenza di fumo, rifletteva una filosofia di vita equilibrata". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Dicembre 2024