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Facebook, Instagram e WhatsApp su desktop in tilt: raffica di segnalazioni ed errore 404

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(Adnkronos) – Raffica di segnalazioni oggi, venerdì 12 giugno, per un nuovo disservizio che coinvolge Facebook, Instagram e WhatsApp da desktop. Le prime testimonianze sono arrivate su X, dove l'hashtag #facebookdown è diventato rapidamente virale insieme a #instagramdown. Poco dopo anche Downdetector ha registrato il problema: la pagina dedicata a Facebook e Instagram restituisce un errore 404. Molti utenti segnalano difficoltà di accesso: le piattaforme non si aprono, non si caricano o risultano estremamente lente, soprattutto da computer.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Giugno 2026

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