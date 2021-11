Fabularasa, per gli Orizzonti Jazz di Prospettive Sonore

Un genere difficilmente etichettabile: un sound di matrice jazz e fusion, con inserti ispirati alla musica etnica, con testi in italiano, molto curati, scritti e cantati da Luca Basso. Saranno i Fabularasai protagonisti del prossimo appuntamento di Prospettive Sonore – Orizzonti Jazz giovedì 4 novembre, nell’Auditorium Santa Chiara: la loro è una musica “fatta a mano”: sonorità mediterranee e armonie originali a vestire canzoni d’autore, corsive e corsare. Il quartetto composto da Luca Basso (parole), Vito Ottolino(chitarre), Poldo Sebastiani(basso), Giuseppe Berlen(batteria e percussioni) si è formato a Bari nel 2004 e da allora ha realizzato due album, entrambi accolti con entusiasmodalla critica tenuto numerosi concerti nelle più importanti città italiane e all’estero e collaborato, dal vivo e in studio, con grandi musicisti come: Paul McCandelss, Gabriele Mirabassi, Nicola Stilo, Habbes Boufaria, Bruno De Filippi e Giua.Nel 2005 hanno vinto il concorso di Musiculturacon il brano Fiorile.Nel 2012 l’album “D’amore e di marea” ha conquistato il terzo postoassoluto categoria “Miglior disco italiano dell’anno” nella classifica delleTarghe Tenco, il più prestigioso premio musicale italiano. Biglietti e abbonamenti sonodisponibili online e presso le rivendite fisiche aderenti al circuito Viva Ticket. Prospettive Sonore – Orizzonti Jazzè una rassegna di 8 concerti organizzati da Podere 55 Aps, in collaborazione conRegione Puglia, Fondazione Apulia Felix onlus e con il sostegno Ristorante Pizzeria Io e Te. Prossimo evento mercoledì 10 novembre con un progetto fortemente legato all’identità culturale pugliese: Pasta Nera Project, che unisce la tradizione musicale folk al jazz. Il costo dell’abbonamento ad 8 concerti è di 60 euro, il costo del biglietto per il singolo evento è di 10 euro. Ulteriori informazioni al 347/101469.

Condividi sui Social!