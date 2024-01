Fabrizio Corona, nuovo processo per tentata estorsione

(Adnkronos) –

Nuovo processo a Milano per Fabrizio Corona. L'ex fotografo dei vip dovrà comparire davanti ai giudici, il prossimo 12 aprile, per rispondere di tentata estorsione per aver ricattato una donna, sposata, la quale si era rivolta a Corona per servizi editoriali e pubblicitari su un libro che lei voleva pubblicare. E che, poi, avrebbe subito, nel giugno del 2021, a suo dire e stando anche alle indagini della procura meneghina, un presunto ricatto dall'ex fotografo dei vip con al centro un video intimo che la ritraeva e che lui aveva realizzato. Lo ha deciso il giudice Cristian Mariani al termine di una breve camera di consiglio non accogliendo la tesi difensiva per cui tra i due c'era stata una relazione e, in seguito, era scaturita anche una causa civile. "Non vediamo l'ora di poter vedere cosa accadrà in udienza perché ci saranno delle sorprese" il commento di Cristina Morrone, uno dei difensori insieme al collega Angelo Morreale: "E' stato disposto il rinvio a giudizio, in tale sede faremo valere le nostre ragioni". Assente, nell'aula al settimo piano, Fabrizio Corona. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Gennaio 2024