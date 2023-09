Fabrizio Corona ha finito di scontare la pena: “Uomo libero”

(Adnkronos) – Fabrizio Corona ha finito di scontare la sua pena. L'avvocato Ivano Chiesa, legale dell'ex fotografo dei vip, annuncia che "è arrivata la comunicazione del fine pena per Fabrizio Corona. Mi è arrivata la notifica che il 23 settembre, dopodomani, terminerà definitivamente la pena di Fabrizio Corona che sarà un uomo libero e avrà saldato definitivamente i suoi conti con la giustizia. Sono passati 10 anni, anche di più: 10 anni di battaglie, di guerre, di istanze, di fatiche. Ce l'abbiamo fatta, sono molto orgoglioso e sono felice per il mio amico Fabrizio", dice l'avvocato. "Grazie avvocato per aver lottato insieme a me col cuore per tutti questi anni nelle nostre battaglie", scrive Corona. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Settembre 2023