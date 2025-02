Fabrizia Martelli: “In pochi a frequentare il tribunale, ma avvocati tenaci”

Fabrizia Martelli è la nuova presidente della Camera Civile di Foggia, prima donna nella storia dell’associazione. 45 anni, figlia d’arte, esercita la professione di avvocato (declinato al maschile, come preferisce lei stessa) dal 2009. Se il processo telematico è un dato acquisito da anni, il giudizio a trattazione scritta è una novità introdotta, per causa di forza maggiore, dopo il Covid. Di questo nuovo approccio con le cause, non condotte nella tradizionale udienza, la presidente fornisce una valutazione. A breve il direttivo si riunirà anche per fissare il nuovo calendario di eventi legati alla formazione obbligatoria. L’appello ai colleghi civilisti è “di essere uniti”, mentre l’associazione che presiede si pone sempre più nell’ottica del supporto agli avvocati di Foggia e della Capitanata e del dialogo sia con il mondo accademico, sia con la magistratura. Dopo la pandemia nulla è stato più come prima e se la professione era già a un punto di svolta, ora non resta che rimettere i remi in barca e ripartire, pur fra tante difficoltà.

“Sono stata voluta dal direttivo che è prettamente maschile, quindi una donna voluta dagli uomini- dice la presidente -. È un grande segnale, io ne sono onorata. Arriva in un momento in cui la donna sta emergendo, e non solo in quanto al numero di avvocati donna. A livello nazionale le presidenze sono ancora poche, meglio di certo rispetto alle precedenti generazioni. Se penso agli avvocati donna negli ‘70,‘80,‘90…esisteva una dominanza maschile”.

Figure femminili in crescita nel mondo forense foggiano

“Con la presidenza della collega Claudia Foglia nel comitato Pari opportunità dell’Ordine, con Annalucia Celentano alla Camera Minorile e in un’altra associazione forense, l’Aiga, con la presidente, collega Simona Lafaenza, è evidente una crescita della presenza femminile”.

Di cosa vi occupate, specificamente?

“Facciamo formazione forense, portiamo avanti le attività dell’associazione promuovendo iniziative di confronto, per poter rappresentare un punto di riferimento per gli avvocati civilisti del territorio, specie in ottica di dialettica costruttiva con i magistrati. L’obiettivo è rendere la nostra professione sempre più prestigiosa a partire proprio dalla formazione e dallo studio. Inoltre, aiutare tutti i civilisti anche nelle problematiche che ci sono nel quotidiano con il processo civile telematico”.

Problematica perché?

“È una norma che ha preso piede dal Covid, la possibilità di trattare in forma scritta alcune fasi del giudizio. Risale al periodo in cui, per causa di forza maggiore, non ci è stato più possibile essere presenti. Una cosa che ci fa “risentire” perché il contatto umano è fondamentale, il rapporto con i colleghi. In trattazione scritta sono quasi tutte le udienze, pochissime ad oggi quelle in presenza. Essere presenti in udienza è anche importante, a volte, per raggiungere una transazione con la controparte, incontrarsi con il collega de visu per arrivare ad una risoluzione bonaria”.

Un altro passo dopo il processo telematico

“Le cancellerie non le conosciamo più perché con il processo civile telematico, da anni, facciamo i depositi solo in questa forma. Un dato positivo, perché il cartaceo non ti dava la possibilità di depositare in tempo reale gli atti. Sì, una grande cosa. L’udienza a trattazione scritta ci ha telematizzato completamente. Certo, si può fare udienza in qualsiasi parte d’Italia, però non abbiamo più il contatto umano. È un dato di fatto cui ci stiamo abituando, non si torna indietro, non è facile tuttavia per noi che abbiamo sempre fatto udienza in presenza. I nuovi praticanti avvocati non vedono la differenza”.

I rapporti con i colleghi avvocati sono cambiati?

“Ci vediamo molto poco…”

Andate d’accordo?

“La colleganza è la prima cosa in assoluto, intendo il rispetto fra professionisti che, devo dire, nel foro di Foggia è ben presente. Se poi le questioni diventano personali si perde il ruolo di avvocato. Se c’è correttezza si risolve anche in maniera più facile la controversia”.

Sulla formazione su cosa puntate?

“Terremo a breve il direttivo per fare il calendario di tutti gli eventi utili a coprire i vari crediti formativi annuali obbligatori”.

In presenza?

“Noi cerchiamo di farli in presenza, siamo della vecchia guardia, ma ci sono eventi interessanti organizzati anche nelle forme del webinar”.

Avvocato dal 2009. Com’è cambiata Foggia dalla tua prospettiva?

“Foggia si è impoverita ma si sta riprendendo. Noi foggiani abbiamo un ottimo spirito di reazione, del resto la nostra città nella seconda guerra mondiale ha patito brutture di ogni genere e ce l’ha fatta. Anche il Covid è stato devastante, sono dei cicli storici”.

Il cliente dell’avvocato foggiano com’è?

“Non vedo tanta differenza rispetto ad altri fori.

Sono tanti gli avvocati che lasciano la professione

“Tanti avvocati, è vero, si sono cancellati dall’ordine. Io mi sento una privilegiata, ho uno studio che quest’anno compie 52 anni, sono figlia d’arte. Penso che il sacrificio ripaghi sempre, come lo studio, il lavoro a tempo pieno.

Siamo in un momento difficile, bisogna stringere i denti perché poi i risultati arrivano”.

Il peggior nemico dell’avvocato è il cliente, si dice. Vero?

“Il cliente quando arriva in studio è sempre in un momento di disperazione. Ci vede come punti di riferimento ed è ben edotto rispetto ad anni fa, anche se non ha l’occhio critico per distinguere le informazioni giuste. Il cliente è sempre più smaliziato e l’avvocato sempre più specializzato.

Deve esserlo, la materia civile è vasta, oggi sono ben dettagliate le specializzazioni”.

Con i penalisti quali rapporti avete?

“Ottimi, due aree di tribunale diverse, ci vediamo pochissimo. A differenza nostra nel penale continuano a fare udienza in presenza”.

Che cosa deve avere in più la Camera civile?

“Deve essere vicina ai civilisti foggiani, deve dialogare, in maniera sempre costruttiva e con il dovuto rispetto dei ruoli, con la magistratura e con il mondo accademico. Sempre di più perché questo già avviene, tanti nostri convegni sono stati organizzati con il supporto dell’Università di Foggia. Deve essere importante per la formazione forense. Noi lavoriamo se studiamo, e siamo in continuo cambiamento. Deve supportare i civilisti, come ha sempre fatto, sia con la presidenza di Gianfranco D’Andrea – dodici anni fa ricostituiva la Camera civile di Foggia succedendo al padre avv. Oreste D’Andrea, che la fondò nel Tribunale di Foggia negli anni 90- sia con Corrado Aquilino, il presidente che mi ha preceduto. Spero di continuare con la stessa grinta e gioia ma, soprattutto, con la stessa passione”.

Difficoltà nella tua professione, ne ricordi?

“Non ricordo, io combatto sempre per ogni causa, dico che difendo l’indifendibile e se ci credo faccio di tutto”.

Un appello ai civilisti foggiani

“Di essere uniti, cosa che abbiamo nell’associazione. L’unione fa la forza e soprattutto il gruppo, la squadra”.

Sarete una calamita dopo gli sfracelli del Covid?

“Siamo rimasti in pochi a frequentare le aule del Tribunale, ma siamo tenaci”.

Il Tribunale di Lucera lo riaprono?

“Fu una grandissima perdita, come quella di Cerignola, Rodi Garganico, Manfredonia, San Severo, Trinitapoli.

Foggia ha accorpato tutto e ora ci siamo assestati, ma è un disagio per gli avvocati della provincia di Foggia. Se si pensa che i colleghi Vieste ci impiegano un’ora e mezza di viaggio per arrivare a Foggia…Lucera è uno dei più antichi, una struttura meravigliosa, prestigiosa, e abbraccia una bella fetta di utenza. Andrebbe a ridurre il carico di Foggia”.

Questa responsabilità della presidenza come la vivi?

“Molto bene, se posso dare il mio contributo ben venga”.

Paola Lucino



Pubblicato il 22 Febbraio 2025