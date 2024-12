Fabien Thouand protagonista del concerto dell’Orchestra ICO “Suoni del Sud”

La Terza stagione concertistica dell’Orchestra ICO “Suoni del Sud” si arricchisce di un evento eccezionale, molto atteso dagli appassionati di musica classica. Il 6 dicembre, alle 20.30, il Teatro Giordano di Foggia ospiterà un concerto di pregio con protagonista il francese Fabien Thouand, che si esibirà sia come oboe solista che come direttore dell’orchestra.

Fabien Thouand è un musicista di fama internazionale, noto per la sua straordinaria abilità tecnica e interpretativa. Dopo aver ottenuto il primo premio del Conservatoire National Region de Paris nella classe di Jean-Claude Jaboulay nel 1996, Thouand ha continuato i suoi studi con Jacques Tys e Jean-Louis Capezzali al Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, ottenendo il primo premio all’unanimità nel 2000. La sua carriera si è sviluppata in tutta Europa, suonando come Primo Oboe in prestigiose orchestre come la Bayerischen Staatsoper di Monaco di Baviera e la London Symphony Orchestra. Dal 2004, ricopre il ruolo di Primo Oboe al Teatro alla Scala di Milano. È inoltre professore di Oboe al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano e recentemente al Royal College of Music di Londra.

Il programma musicale, intitolato “L’Ancia perfetta”, propone un percorso suggestivo attraverso alcune delle opere più significative per oboe e orchestra. Si aprirà con il “Concerto per oboe e orchestra K314” di Wolfgang Amadeus Mozart, un capolavoro di eleganza e virtuosismo articolato in tre movimenti: Allegro, Adagio e Rondò. Seguirà l’Aria da concerto per soprano e orchestra “Ma che vi fece…Sperai vicino”, K.368, sempre di Mozart, trascritta per oboe e orchestra, che offrirà un’ulteriore dimostrazione della versatilità dello strumento.

L’evento proseguirà con il “Concerto per Oboe e orchestra n.1 in Fa maggiore” di Giuseppe Ferlendis, una composizione che esalta le qualità liriche ed espressive dell’oboe, articolata anch’essa in tre movimenti: Allegro, Adagio e Rondò. Infine, la serata si concluderà con la “Sinfonia N.25 in sol minore K.183” di Mozart, una delle sue sinfonie più drammatiche e coinvolgenti, che sarà eseguita dall’orchestra sotto la direzione di Thouand.

“Questo concerto rappresenta un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo uno dei più grandi oboisti del nostro tempo – spiegano Ettore Pellegrino, direttore artistico della stagione, e Libera Granatiero, presidente di Suoni del Sud -, accompagnato dall’Orchestra stabile di Foggia. Un evento di grande prestigio che saprà emozionare e coinvolgere il pubblico, offrendo una serata di musica raffinata e di altissimo livello”.

La Terza stagione dell’Orchestra ICO “Suoni del Sud” è organizzata dall’Associazione musicale Suoni del Sud in collaborazione con il Teatro “Umberto Giordano” e il Conservatorio di musica Giordano, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia. Per informazioni, si può chiamare il numero 324.5912249.



Pubblicato il 4 Dicembre 2024