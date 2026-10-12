Fabbrocini: “Sono tornato a Foggia non per Foggia, ma per i foggiani”

Alfredo Fabbrocini torna a Foggia, questa volta da questore. Il dirigente superiore della Polizia di Stato, che in Capitanata aveva gia’ guidato la Squadra Mobile dal 2010 al 2013, oggi ha assunto la guida della questura raccogliendo il testimone da Alfredo D’Agostino. Un ritorno che per Fabbrocini ha anche un forte valore personale. “Sono tornato a Foggia non per Foggia, ma per i foggiani”, ha detto, giocando su un detto tipico della citta’ e richiamando il rapporto costruito negli anni piu’ difficili della lotta alla criminalita’ organizzata. Il nuovo questore indica nella fiducia dei cittadini uno degli obiettivi principali del suo mandato: “Quella e’ la benzina per il nostro motore. Dobbiamo cercare di ottenere fiducia e noi sappiamo restituire sicurezza”. Un concetto che lega direttamente alla risposta della comunita’: “Ho visto i foggiani reagire nei momenti difficili e sostenere le istituzioni quando c’era davvero da scegliere”. Rispetto agli anni della Squadra Mobile, cambia anche la prospettiva: “Allora facevo il cacciatore di taglie, il mio compito era arrestare i cattivi. Da questore ho una mission differente”. Una missione che passa dalla prevenzione e dalla presenza sul territorio: “Dobbiamo portare la legalita’ anche dove non c’e’ stata e fare una prevenzione non soltanto operativa, ma anche culturale”. Fabbrocini promette quindi una questura attenta ai problemi quotidiani. “I problemi della gente – assicura – sono i nostri problemi e dobbiamo cercare di risolverli”. Resta centrale il tema della sicurezza percepita, “anche se i dati dicono che i reati sono in calo, esiste ancora una percezione di insicurezza notevolissima”. Ma sul fronte della criminalita’ organizzata il nuovo questore non usa mezzi termini: “Questa provincia da tanti anni subisce l’oltraggio di una criminalita’ efferata. E’ li’ che dobbiamo concentrare per prima cosa le nostre attenzioni”.



Pubblicato il 12 Ottobre 2026