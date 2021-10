Fa tappa a San Severo l’iniziativa “Via Francigena. road to Rome 2021”

In occasione del ventennale di attività dell’Associazione Nazionale delle Vie Francigene, di cui il Comune di San Severo è socio, è stata promossa, con la rete di Partner istituzionali e Associazioni accreditate, l’organizzazione di un evento rivolto a tutti i fruitori del Cammino francigeno.L’iniziativa, denominata “Via Francigena. Road to Rome 2021”, consiste in una lunga marcia partita da Canterbury lo scorso 15 giugno 2021, con passaggio per Roma il 10 settembre 2021 e conclusione a Santa Maria di Leuca (LE) il prossimo 18 ottobre 2021.Nell’itinerario è stata prevista la sosta di alcuni pellegrini a San Severo, lungo le tappe “Lucera – San Severo e San Severo – Stignano”, il giorno domenica 3 ottobre 2021. In tale circostanza l’Amministrazione Comunale accoglierà i camminatori al loro arrivo alle 15.00 e poi nella residenza Municipale di Palazzo Celestini, alle ore 17.30. Nel corso dell’incontro, dopo i saluti istituzionali del Sindaco Francesco Miglio e degli Assessori Celeste Iacovino e Felice Carrabba e dei Consiglieri Comunali, il prof. Emanuele d’Angelo descriverà agli ospiti le bellezze storico – artistiche della città di San Severo e li guiderà in una breve visita in città. L’accoglienza continuerà presso l’Associazione culturale locale “Per Aspera ad Astra”, dove verrà allestita per gli ospiti una degustazione di prodotti enogastronomici locali.“Oltre alla Via Francigena, il territorio di San Severo – dichiarano il Sindaco Miglio, l’Assessore Iacovino e l’Assessore Carrabba – è attraversato anche da molteplici Cammini storici quali Regi Tratturi, Bracci Tratturali, e Antiche Vie Interpoderali, all’interno di un Grande Itinerario Culturale Europeo e pertanto, nei prossimi giorni, gli Assessorati al Turismo ed alle Attività Produttive, al fine di valorizzare il patrimonio culturale e promuovere le attività produttive locali, proporranno alle strutture ricettive locali, attività commerciali e associazioni di categoria, l’elaborazione di un piano di accoglienza dei camminatori presso la Città di San Severo, concretizzando, nel caso, proposte turistiche dedicate ai pellegrini, con azioni di partenariato e cooperazione. Infine, saranno, a breve, elaborati percorsi e mappe territoriali volte a promuovere la conoscenza del nostro Territorio, attraverso lo strumento del pellegrinaggio e del turismo legato ai Cammini storici, con i suggerimenti che vorranno proporre gli esperti camminatori, di cui all’elenco comunale agli atti d’ufficio Servizi Culturali. Un particolare ringraziamento al Consigliere comunale Antonio Stornelli, presidente della prima commissione consiliare e a tutti i consiglieri comunali della commissione per il lavoro che stanno svolgendo sulle Vie Francigene”.

