F1, Verstappen in pole nella Sprint del Gp di Singapore ma è a rischio penalità

(Adnkronos) –

Va a Max Verstappen la pole position nella Sprint del Gp di F1 di Singapore, l'11esima in questo formato. L'olandese della Red Bull ha chiuso con il tempo di 1.31.156 ma su di lui pende l'investigazione per una possibile penalità per non aver rispettato una bandiera gialla in SQ1. Verstappen è stato quindi convocato dai commissari. Alle spalle dell'olandese si ci sono la Mercedes di George Russell, a 0"120 dalla vetta, e la Ferrari di Charles Leclerc a +0"243, mentre l'altra rossa di Lewis Hamilton non va oltre il sesto posto, dietro alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, quarta e quinta. Solo settimo il leader del Mondiale Kimi Antonelli. A completare la top 10 Isack Hadjar (Red Bull), Liam Lawson (Racing Bulls) e Pierre Gasly (Alpine). Sabato alle 11 via alla Sprint Race e alle 15 le qualifiche per il Gran Premio di Singapore. "Siamo sempre vicini qui a Singapore e siamo anche al limite, perché spingiamo al massimo. Quando abbiamo montato le gomme soft, la macchina è andata meglio", ha detto Verstappen dopo le qualifiche alla Sprint Race. "Non mi aspettavo questo risultato, ma sono molto contento. Nelle ultime gare siamo stati più forti, ma questa pista enfatizza i nostri punti deboli".

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Ottobre 2026