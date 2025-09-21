Attualità

F1, oggi si corre in Azerbaigian – Il Gp in diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Tempo di Gran Premio in Formula 1. Oggi, domenica 21 settembre, il Mondiale riparte con il Gp dell'Azerbaigian: nell'iconico e suggestivo circuito cittadino di Baku, Max Verstappen partirà dalla pole position. A rincorrere le due McLaren, con il leader del Mondiale Oscar Piastri che scatterà nono e Lando Norris settimo. Lontanissime le Ferrari di Charles Leclerc, decimo, e Lewis Hamilton, dodicesimo. Si parte alle 13.   La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e sarà visibile anche in chiaro, ma in differita alle 16, su TV8. Il Gp si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 21 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Meloni sul palco di Fenix: “Non siete Gioventù meloniana, ragionate con la vostra testa”

13 minuti fa

Bandiera Palestina sul Campidoglio, il Comune di Roma: “Accanto fiocco giallo per ostaggi”

25 minuti fa

La firma di Bossi sulla ‘Carta della Lombardia’: “Sottoscrivo con stesso spirito giuramento che non si spegne”

38 minuti fa

Domenica In, oggi prima puntata. Anticipazioni e ospiti 21 settembre

40 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio