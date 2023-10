F1 Gp Usa 2023, Verstappen in pole in shootout per Sprint: secondo Leclerc

(Adnkronos) – E' della Red Bull di Max Verstappen la pole position nello shootout per la gara Sprint, con il crono di 1.34.538, nella seconda giornata del GP degli Usa 2023. Secondo tempo la Ferrari di Charles Leclerc in 1.34.593 e terzo per la Mercedes di Lewis Hamilton in 1.34.607, seguito dalla Mclaren di Lando Norris, con quattro monoposto diverse nelle prime quattro posizioni. Quinto tempo per l'altra McLaren di Oscar Piatri e dalla Ferrari di Carlos Sainz. Settima l'altra Red Bull di Sergio Perez, mentre è ottava l'altra Mercedes di George Russel. Chiudono la top ten la Williams di Alexander Albon e l'Apine di Pierre Gasly. Leclerc con la Ferrari ha conquistato la pole position nel Gp degli Stati Uniti. Il pilota monegasco, alla 21esima pole della carriera e alla terza nel Mondiale 2023 di Formula 1, nel Q3 ha girato in 1'34''723 e domani sulla griglia del tracciato texano partirà davanti alla McLaren del britannico Lando Norris (+0''130) e alla Mercedes del britannico Hamilton (+0''139). Quarta piazza e seconda fila per l'altra Ferrari, guidata dallo spagnolo Carlos Sainz. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Ottobre 2023