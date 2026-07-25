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F1 Gp Ungheria, la griglia di partenza: Norris in pole

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(Adnkronos) – La griglia di partenza del Gp di Ungheria, in programma domenica 26 luglio, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. 
Prima fila:
 1. Lando Norris – McLaren – 1'17''207 2. Lewis Hamilton – Ferrari – 1'17''219 
Seconda fila:
 3. Charles Leclerc – Ferrari – 1'17''435 4. Kimi Antonelli – Mercedes – 1'17''479 
Terza fila:
 5. Oscar Piastri – McLaren – 1'17''684 6. Max Verstappen – Red Bull – 1'17''725 
Quarta fila:
 7. George Russell – Mercedes – 1'17''760 8. Isack Hadjar – Red Bull – 1'17''856 
Quinta fila:
 9. Arvis Lindblad – RB – 1'18''281 10. Nico Hulkenberg – Audi – 1'18''686 
Sesta fila:
 11. Liam Lawson – Racing Bulls 12. Pierre Gasly – Alpine 
Settima fila:
 13. Franco Colapinto – Alpine 14. Gabriel Bortoleto – Audi 
Ottava fila:
 15. Esteban Ocon – Haas F1 Team 16. Fernando Alonso – Aston Martin 
Nona fila:
 17. Oliver Bearman – Haas F1 Team 18. Carlos Sainz – Williams 
Decima fila:
 19. Alexander Albon – Williams 20. Lance Stroll- Aston Martin 
Undicesima fila:
 21. Valtteri Bottas – Cadillac 22. Sergio Perez – Cadillac 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Luglio 2026

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