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F1: Gp Spagna, Hamilton subito out per problema ai freni

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(Adnkronos) –
Gp di Spagna subito amaro per la Ferrari. Lewis Hamilton, infatti, è costretto al ritiro al settimo giro a causa di un problema ai freni. Il Team ha chiesto al pilota britannico di rientrare ai box dopo una buona partenza. Hamilton finora era rimasto l'unico pilota ad essere andato sempre a punti in questa stagione.  Il pilota inglese della Ferrari, dopo un problema in partenza con un quasi incidente con Max Verstappen, ha iniziato ad accusare ben presto problemi ai freni della sua monoposto costringendolo al  F1: Gp Spagna, Hamilton subito out per problema ai freni
 
Al comando del Gran Premio c'è attualmente l'altra rossa di Charles Leclerc davanti a Kimi Antonelli su Mercedes.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Settembre 2026

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