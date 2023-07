F1 Gp Silverstone, oggi la gara: orari, dove vederlo in tv

(Adnkronos) – Formula 1 protagonista oggi con la gara del GP Gran Bretagna a Silverstone, decima tappa del campionato del mondo di F1. Max Verstappen su Red Bull, alla quinta pole consecutiva, partirà all’assalto della sesta vittoria di fila, l’ottava nelle dieci gare di questa stagione. Prestazione eccellente per la McLaren, con Lando Norris e Oscar Piastri che si sono posizionati rispettivamente al secondo e al terzo posto sulla griglia di partenza. Subito dietro le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Orario della partenza alle 16, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, alle 19:00 in tv e streaming gratis su TV8. La griglia di partenza del GP Gran Bretagna della Formula 1 2023 1ª fila: Verstappen (Red Bull), Norris (McLaren) 2ª fila: Piastri (McLaren), Leclerc (Ferrari) 3ª fila: Sainz (Ferrari), Russell (Mercedes) 4ª fila: Hamilton (Mercedes), Albon (Williams) 5ª fila: Alonso (Aston Martin), Gasly (Alpine) 6ª fila: Hulkenberg (Haas), Stroll (Aston Martin) 7ª fila: Ocon (Alpine), Sargeant (Williams) 8ª fila: Bottas (Alfa Romeo), Perez (Red Bull) 9ª fila: Tsunoda (Alpha Tauri), Zhou (Alfa Romeo) 10ª fila: de Vries (Alpha Tauri), Magnussen (Haas) —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Luglio 2023