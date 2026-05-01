F1 Gp Miami, Norris pole con McLaren nella Sprint e Leclerc quarto con Ferrari

(Adnkronos) – Lando Norris conquista la pole position nella gara sprint del Gp di Miami, in programma domani alle 18 ora italiana. Il britannico campione del mondo, al volante della McLaren, fa segnare il miglior tempo nelle qualifiche con un giro in 1'27''869. In prima fila, Norris sarà affiancato dalla Mercedes di Kimi Antonelli, secondo con il crono di 1'28''091. Terzo tempo per la McLaren dell'australiano Oscar Piastri (1'28''108) che apre la seconda fila completata dalla Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1'28''239). In terza fila, con il quarto e quinto tempo, la Red Bull dell'olandese Max Verstappen (1'28''461) e la Mercedes del britannico George Russell (1'28''493). Lewis Hamilton, con l'altra Ferrari, ottiene il settimo tempo (1'28''618) e parte in quarta fila accanto alla sorprendente Alpine dell'argentino Franco Colapinto (1'29''320). In quinta fila, completano la top ten la Red Bull del francese Isack Hadjar (1'29''422) e la Alpine del connazionale Pierre Gasly (1'29''474).

Prima fila:

1. Lando Norris – McLaren 2. Kimi Antonelli – Mercedes

Seconda fila:

3. Oscar Piastri – McLaren 4. Charles Leclerc – Ferrari

Terza fila

5. Max Verstappen – Red Bull 6. George Russell – Mercedes

Quarta fila

7. Lewis Hamilton Ferrari 8. Franco Colapinto Alpine

Quinta fila

9. Isack Hadjar Red Bull 10. Pierre Gasly Alpine

Sesta fila

11. Gabriel Bortoleto – Audi 12. Nico Hulkenberg – Audi

Settima fila

13. Oliver Bearman – Haas 14. Alex Albon – Williams

Ottava fila

15. Carlos Sainz – Williams 16. Arvid Lindblad – Racing Bulls

Nona fila

17. Liam Lawson – Racing Bulls 18. Esteban Ocon – Haas

Decima fila

19. Sergio Perez – Cadillac 20. Valtteri Bottas – Cadillac

Undicesima fila

21. Fernando Alonso – Aston Martin 22. Lance Stroll – Aston Martin.

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Pubblicato il 1 Maggio 2026