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F1, Gp Messico: Leclerc davanti ad Antonelli nelle prime libere

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(Adnkronos) –
E’ della Ferrari di Charles Leclerc il miglior tempo nelle prime prove libere del Gp del Messico. Il monegasco ha chiuso con il tempo di 1.18.128 davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli, sulla pista di Città del Messico che potrebbe consegnare il titolo mondiale al pilota bolognese che è al secondo match point ed è sceso regolarmente in pista dopo l’indisposizione accusata ieri. Terzo ha chiuso il giovane danese Frederik Vesti, in pista al posto di George Russell, mentre quarta l’altra Ferrari di Lewis Hamilton.  

Quinto tempo per la Red Bull del giapponese Iwasa, seguita da Gasly, Alonso, Piastri, Bearman e Lindblad a chiudere la top ten. Ben undici i rookie in pista, con altri due italiani, oltre ad Antonelli, come Gabriele Minì con l’Alpine, al posto di Colapinto, che ha chiuso quattordicesimo e Leonardo Fornaroli con la McLaren, al posto di Norris, diciassettesimo. Era dal 2011 che tre italiani non scendevano in pista in una sessione di prove libere, dal Gran Premio della Malesia con Vitantonio Liuzzi (HRT), Jarno Trulli e Davide Valsecchi in Lotus. 

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Pubblicato il 30 Ottobre 2026

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