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F1, Gp Bran Bretagna: la gara sprint – Diretta

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(Adnkronos) – Il sabato del Gp di Gran Bretagna a Silverstone parte con la prova sui 100 km, la gara sprint. Oggi, sabato 4 luglio, la Ferrari di Lewis Hamilton scatterà davanti a tutti. In prima fila con lui Kimi Antonelli al volante della Mercedes, in seconda fila Max Verstappen la Red Bull e Charles Leclerc con la secoda Rossa di Maranello. A seguire Russell con l'altra 'freccia d'argento' e le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.   Alle 17 si torna in pista con le qualifiche ufficiali.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Luglio 2026

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