F1 Gp Australia, la griglia di partenza

(Adnkronos) – La griglia di partenza del Gp d'Australia, prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1, in programma a Melbourne domenica 8 marzo. 
Prima fila
 1. George Russell (Mercedes) – 1:18.518  2. Kimi Antonelli (Mercedes) +0.293 
Seconda fila 3. Isack Hadjar (Red Bull) +0.785 4. Charles Leclerc (Ferrari) +0.809 
Terza fila
 5. Oscar Piastri (McLaren) +0.862 6. Lando Norris (McLaren) +0.957 
Quarta fila
 7. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.960 8. Liam Lawson (Racing Bulls) + 1.476 
Quinta fila
 9. Arvid Lindblad (Racing Bulls ) +2.729 10. Gabriel Bortoleto (Audi) 
Sesta fila
 11. Nico Hülkenberg (Audi) 12. Oliver Bearman (Haas) 
Settima fila
 13. Esteban Ocon (Haas) 14. Pierre Gasly (Alpine) 
Ottava fila
 15. Alexander Albon (Williams) 16. Franco Colapinto (Alpine) 
Nona fila
 17. Fernando Alonso (Aston Martin) 18. Sergio Pérez (Cadillac) 
Decima fila
 19. Valtteri Bottas (Audi) 20. Max Verstappen (Red Bull) 
Undicesima fila
 21. Carlos Sainz (Williams) 22. Lance Stroll (Aston Martin). 
Pubblicato il 7 Marzo 2026

