F1 Gp Australia 2023, Verstappen in pole e Ferrari indietro

(Adnkronos) – Max Verstappen con la Red Bull conquista la pole position nel Gp d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota olandese precede in griglia le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Le Ferrari partiranno in terza e quarta fila. Quinta posizione per la rossa dello spagnolo Carlos Sainz, settima piazza per il monegasco Charles Leclerc. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Aprile 2023