Ex scuola Lepore: né spazio sociale né alloggi, Rignanese segnala il degrado

L’ex asilo comunale ‘Antonio Lepore’ in via Lavello a Foggia è chiuso da tempo. Nella segnalazione del consigliere comunale di Fi Pasquale Rignanese, è diventato anche ricettacolo di immondizia e, a quanto pare, “deposito abusivo di materiale vario”. Rientrava fra gli immobili da ristrutturare per tamponare all’emergenza abitativa, in base a un accordo fra Regione, Arca e Comune. Se ne sarebbero dovuti ricavare quattro alloggi, di cui uno per invalidi.

Il Comune di Foggia si impegnava a risolvere il contratto di locazione dell’immobile, con contestuale riconsegna ad Arca Capitanata, e a individuare i soggetti occupanti in possesso di legittimo titolo. Era il 2022, fase commissariale del Comune. L’obiettivo è cambiato, tuttavia, anche dopo la rimodulazione del secondo accordo. Il presidente di Arca Pippo Liscio, in un’intervista al Quotidiano di Foggia dell’anno scorso, precisò che l’Agenzia regionale non aveva proceduto con la ristrutturazione. Gli ambienti erano troppo malridotti, e sarebbero venuti fuori appartamenti molto piccoli. Ne è stato deciso l’abbattimento per la creazione di una nuova struttura. Sarebbe stata realizzata con la partecipazione del ministero dell’Interno su un progetto Poc per la legalità, attività da svolgere nella parte inferiore, sei alloggi in quella superiore. Questo il piano. A un anno dall’annuncio, non sappiamo a che punto sia il progetto, e se sia stato avviato un qualche iter, né se il Comune e l’assessorato di competenza ne abbiano una qualche contezza. Il Poc, attraverso risorse nazionali di cofinanziamento, è finalizzato a rafforzare l’azione del Programma Operativo Nazionale sulla legalità.

Aggiungiamo che il destino delle ex scuole a Foggia vuol dire, fino a che non vengono rimesse a nuovo, un lungo periodo di abbandono, in genere. Fra gli esempi, l’ex scuola Giovanni XXIII al Cep (dopo più di dieci anni stanno costruendo una palazzina della Protezione civile) o l’ex scuola di S. Pio X, in cui regna, come abbiamo scritto in un articolo ad agosto, degrado e sporcizia, oltre al fatto che è diventata ricovero di senzatetto.

Ma torniamo a quella in questione, ex Lepore. Il fatto è la segnalazione del capogruppo di Fi. “L’immobile, anche se murato, è in totale stato di abbandono e di degrado. E sorge vicino ad altre palazzine dove alloggiano decine di famiglie. Visto che a Foggia latitano spazi sociali in favore di anziani, bambini e diversamente abili, l’amministrazione comunale potrebbe chiedere ad Arca Capitanata, agenzia della Regione Puglia, di sfruttare quegli spazi per le fasce più deboli”. Considerata la scarsità di alloggi popolari, il capogruppo azzurro chiede “di trasformare quegli spazi in abitazioni e destinarli alle famiglie che attendono una casa da tanti anni”.

A proposito di chiusura di spazi sociali- cui il Quotidiano di Foggia ha dato spazio- commenta: “Non deve essere facile per l’amministrazione guidata dalla sindaca Maria Aida Episcopo essere attaccata persino da consiglieri comunali di maggioranza, come avvenuto per il centro anziani Palmisano, che risulta essere ancora off limits dopo alcuni anni. È ora che l’assessora ai servizi sociali, Simona Mendolicchio, così come tutta l’amministrazione comunale, diano segnali della loro presenza all’interno di Palazzo di città”.

Paola Lucino



Pubblicato il 25 Settembre 2024