Ex Isef, 6,3 milioni per demolire e ricostruire due edifici

La Giunta regionale ha finanziato con 6 milioni e 305 mila euro il progetto di adeguamento sismico dei due edifici del Polo di Scienze Motorie dell’Università di Foggia, l’ex ISEF di viale Virgilio, da realizzare tramite demolizione e ricostruzione. L’intervento fa parte della candidatura presentata dal Comune di Foggia nell’aprile 2025, che riguardava le porzioni del compendio immobiliare di viale Virgilio, sede del polo universitario della facoltà di Scienze Motorie.

“Quando abbiamo presentato questa candidatura, ad aprile dello scorso anno – dichiara la sindaca Maria Aida Episcopo -, sapevamo di puntare su un luogo a cui questa città è legata. Ringrazio la Regione Puglia per aver creduto in un progetto nato dal lavoro dei nostri uffici e per l’attenzione che sta riservando a Foggia. Chi come me è passato per quelle aule, o ha semplicemente un familiare, un amico, un collega che ci ha studiato, sa cosa significhi l’ex ISEF per questa città, prima ancora che per l’Università. Da lì sono usciti insegnanti di educazione fisica, tecnici e allenatori che oggi lavorano in tutta Italia, e Foggia deve molto a quella storia. Vederla oggi al centro di un investimento così importante mi rende orgogliosa, e conferma quanto sia solido il rapporto con l’Ateneo, con cui condividiamo l’obiettivo di offrire alla città infrastrutture moderne e sicure e spazi di aggregazione e formazione”.

“La candidatura– spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso – riguardava corpi di fabbrica che oggi mostrano i segni del tempo, immobili da demolire e ricostruire, e sono proprio queste porzioni ad essere finanziate oggi con oltre 6 milioni di euro. Non è un dettaglio da poco, perché significa restituire alla città edifici sicuri senza snaturare un luogo a cui i foggiani sono affezionati. Ora seguiremo da vicino ogni fase, dalla progettazione esecutiva all’avvio dei lavori, al fine di assicurare una struttura funzionale e innovativa”.

“Questo finanziamento è la prova concreta di cosa può produrre una buona sinergia tra le istituzioni – afferma l’assessore al Bilancio e Patrimonio Davide Emanuele -. Quando Comune e Regione lavorano nella stessa direzione, con obiettivi condivisi e una visione comune per il territorio, le risorse arrivano e si trasformano in opere reali per i cittadini. Il patrimonio pubblico di Foggia ha bisogno esattamente di questo, di un dialogo istituzionale costante che sappia intercettare i finanziamenti e metterli al servizio della città. È un metodo di lavoro che intendiamo consolidare, perché è così che si costruisce lo sviluppo di Foggia.”



Pubblicato il 23 Luglio 2026