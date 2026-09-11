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Ex Ilva, la Corte Appello Milano respinge la richiesta sospensiva: “L’area a caldo va chiusa”

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(Adnkronos) – La Corte di Appello di Milano bis (sezione specializzata in materia d'impresa) ha rigettato la richiesta di sospensiva, avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, del decreto emesso il 27 luglio scorso sulla chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto.  In quella occasione la Corte d'Appello ha fissato in 90 giorni (quindi a fine ottobre, intorno al 25) per l'esecuzione del decreto. Adi e Ilva hanno presentato anche ricorso alla Corte di Cassazione ma quest'ultima prevede tempi troppo lunghi per la sentenza. E, quindi, contestualmente, hanno avanzato il ricorso, ex articolo 373 codice procedura civile, alla stessa Corte di Appello del capoluogo lombardo. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Settembre 2026

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